Двукратный обладатель Кубка Гагарина Красковский стал игроком ХК «Торпедо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Павел Красковский сменил ярославскую прописку. Нападающий заключил двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо», сообщили в пресс-службе клуба.

29-летний хоккеист известен своими внушительными габаритами и колоссальным опытом выступления в КХЛ. Вся его предыдущая карьера на высшем уровне прошла в системе ярославского «Локомотива», за который он дебютировал еще в 2013 году.

За 13 проведенных сезонов нападающий накопил внушительную статистику: 699 матчей и ровно 200 (79+121) очков по системе «гол+пас». В сезонах 2024/2025 и 2025/2026 он вместе с командой становился обладателем Кубка Гагарина.



Форвард ценится тренерскими штабами за универсализм и стабильность при игре в неравных составах. Он одинаково эффективно действует как в большинстве, так и в меньшинстве. Показатель выигранных за карьеру вбрасываний составляет 51,1%, а «плюс/минус» — «+69»



Генеральный директор нижегородского клуба Евгений Забуга высоко оценил состоявшийся переход, назвав подписание контракта трансферным успехом для команды.

«У Павла было несколько достойных предложений, в том числе от родного клуба. Своей карьерой он доказал надежность и стабильность, умение честно и терпеливо работать в разных ситуациях, а главное, умение добиваться максимальных результатов. Два подряд Кубка Гагарина и три подряд финала в его спортивной биографии — лучшее тому подтверждение», — подчеркнул Забуга.

Руководитель также выразил уверенность, что в «Торпедо» Красковский получит все возможности для дальнейшего спортивного роста и покорения новых вершин.

Ранее сообщалось, что нижегородцы совершили тройной обмен с «Автомобилистом» и «Динамо». Систему «Торпедо» покинули нападающий Никита Артамонов и защитник Андрей Сальников.