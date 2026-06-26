ФК «Пари НН» начнет сезон Первой лиги домашним матчем с «Ротором» Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольная национальная лига представила проект календаря PARI Лиги на сезон 2026/2027. При его составлении учитывались спортивные, инфраструктурные, климатические, логистические факторы, а также ограничения, связанные с безопасностью.

Согласно предварительной версии календаря, в матче первого тура ФК «Пари Нижний Новгород» сыграет дома с волгоградским «Ротором». Старт нового сезона намечен на 11 июля.

Во втором туре нижегородцы отправятся в гости к «КАМАЗу» из Набережных Челнов, затем сыграют на выезде с «Челябинском».

В рамках четвертого тура «Пари НН» вновь выступит на своем поле, где примет ярославский «Шинник».

В лиге подчеркнули, что полный календарь будет опубликован после получения обратной связи от клубов и его утверждения Исполкомом РФС. До окончательного утверждения в расписание еще могут быть внесены изменения.

Напомним, минувший сезон для «Пари НН» оказался непростым. Команда начала чемпионат под руководством нового главного тренера Алексея Шпилевского, однако за три тура до окончания первенства клуб прекратил сотрудничество со специалистом.

И.о. главного тренера стал Вадим Гаранин, но исправить турнирное положение не удалось. По итогам сезона нижегородцы заняли 15-е место, покинули Российскую премьер-лигу и в новом чемпионате Первой лиги выступят под руководством Гаранина.