Нижегородское МЧС предупреждает о тумане утром 28 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о тумане в Нижегородской области утром 28 апреля 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", туман прогнозируется в северной половине региона с видимостью 500 м и менее.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за скопления легкового и большегрузного транспорта, увеличения количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутых поворотов, спусков и подъемов.

Кроме того, существует вероятность авиапроисшествий, возможны ограничения в функционировании аэропорта.