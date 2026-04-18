Общество

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

18 апреля 2026 13:33 Общество
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Кира Мишина

В нижегородском аэропорту имени Чкалова отменили временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, ограничительные меры ввели утром 18 апреля. Они были необходимы для обеспечения безопасности полётов.

За время их действия было задержано 12 рейсов. Соблюдение прав пассажиров контролировала Приволжская транспортная прокуратура.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, в настоящее время все службы работают в штатном режиме.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями по громкой связи о начале регистрации и посадки, а также проверять актуальную информацию на онлайн-табло.

