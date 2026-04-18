Разовые проездные на общественный транспорт могут появиться в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде планируют внедрить продажу разовых билетов на общественный транспорт. Об этом сообщил руководитель ООО "Ситикард" Юрий Рябиков на заседании, посвящённом вопросам работы транспортной системы Нижегородской агломерации.

Для туристов и тех, кто предпочитает налично-денежную оплату, будут доступны разовые (непополняемые) проездные билеты. Уже достигнута договорённость о продаже таких билетов на железнодорожном вокзале и автовокзале ТПУ "Канавинский".

Кроме того, ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, такими как "Магнит", «Пятёрочка» и "Спар", о возможности продажи билетов в их магазинах.

Как уже сообщалось ранее, в областном центре намерены отказаться от бумажных билетов в транспорте. Параллельно рабатываются новые методы безналичной оплаты проезда. По словам Юрия Рябикова, в ближайшее время в нижегородских автобусах начнётся тестирование оплаты проезда с помощью виртуальных транспортных карт через Bluetooth. Это позволит пассажирам оплачивать проезд без подключения к интернету и сразу занимать места в салоне, не подходя к терминалу.