13 мостов и 8 участков дорог остаются затопленными в Нижегородской области Общество

За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксированы как новые случаи подтоплений, так и отступление паводка с ряда территорий. Обновлённые данные на 17 апреля опубликовало МЧС по региону.

Так, в Павловском муниципальном округе затоплен низководный мост, соединяющий населённые пункты Старое Щербинино и Новое Щербинино.

В трёх муниципальных образованиях — Арзамасском городском округе, Сеченовском и Бутурлинском муниципальных округах — от воды освободились 5 приусадебных участков и 1 участок автодороги.

По состоянию на текущий день, в 14 муниципальных образованиях Нижегородской области остаются затопленными 97 приусадебных участков, 13 низководных мостов и 8 участков автодорог.

В результате паводка пострадавших и погибших нет, подчеркнули в ведомстве. Эвакуация жителей не требуется.

Как сообщалось ранее, жители Нижегородской области, чье имущество оказалось повреждено в результате паводка в этом году, не смогут рассчитывать на компенсации от региональных властей.