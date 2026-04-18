13 мостов и 8 участков дорог остаются затопленными в Нижегородской области

Фото:
За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксированы как новые случаи подтоплений, так и отступление паводка с ряда территорий. Обновлённые данные на 17 апреля опубликовало МЧС по региону.
Так, в Павловском муниципальном округе затоплен низководный мост, соединяющий населённые пункты Старое Щербинино и Новое Щербинино.
В трёх муниципальных образованиях — Арзамасском городском округе, Сеченовском и Бутурлинском муниципальных округах — от воды освободились 5 приусадебных участков и 1 участок автодороги.
По состоянию на текущий день, в 14 муниципальных образованиях Нижегородской области остаются затопленными 97 приусадебных участков, 13 низководных мостов и 8 участков автодорог.
В результате паводка пострадавших и погибших нет, подчеркнули в ведомстве. Эвакуация жителей не требуется.
Как сообщалось ранее, жители Нижегородской области, чье имущество оказалось повреждено в результате паводка в этом году, не смогут рассчитывать на компенсации от региональных властей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+