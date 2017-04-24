Олеся Тофелюк и Александра Чиханова
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Нижегородские фехтовальщицы с победы стартовали на турнире "Окские клинки", который накануне начался в Дзержинске Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал тренер дзержинской СДЮСШОР, многократный призер этапов кубка мира Алексей Тихомиров 28 апреля 2017 года.
"В первый день турнира в финал сумели пробиться сразу две шпажистки из Дзержинска: Олеся Тофелюк и Александра Чиханова. В итоге победа осталась за Олесей, которая выиграла золото, Александра получила серебряную медаль. Результат отличный! Поздравляю победителей, призёров, а также их тренеров: Алексея Вавилова и Светлану Флегинскую", - сказал Тихомиров.
Добавим, что Олеся Тофелюк и Александра Чиханова принимали участие в личном турнире шпажисток для спортсменов 2003 года рождения.
А сегодня дзержинские фехтовальщицы могут побороться за медали в командных соревнованиях.
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