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Спорт

Нижегородские фехтовальщицы с победы стартовали на турнире "Окские клинки"

28 апреля 2017 09:59  [64] Спорт
Олеся Тофелюк и Александра Чиханова

Олеся Тофелюк и Александра Чиханова

Фото: с официальной страницы Алексея Тихомирова в социальной сети

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородские фехтовальщицы с победы стартовали на турнире "Окские клинки", который накануне начался в Дзержинске Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал тренер дзержинской СДЮСШОР, многократный призер этапов кубка мира Алексей Тихомиров 28 апреля 2017 года.

"В первый день турнира в финал сумели пробиться сразу две шпажистки из Дзержинска: Олеся Тофелюк и Александра Чиханова. В итоге победа осталась за Олесей, которая выиграла золото, Александра получила серебряную медаль. Результат отличный! Поздравляю победителей, призёров, а также их тренеров: Алексея Вавилова и Светлану Флегинскую", - сказал Тихомиров.

Добавим, что Олеся Тофелюк и Александра Чиханова принимали участие в личном турнире шпажисток для спортсменов 2003 года рождения.

А сегодня дзержинские фехтовальщицы могут побороться за медали в командных соревнованиях.

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