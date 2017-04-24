Избивший и спрятавший пенсионера в погребе житель Нижегородской области получил 14 лет колонии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Избивший и спрятавший пенсионера в погребе житель Нижегородской области получил 14 лет колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 28 апреля 2017 года.



Суд установил, что преступление произошло 20 сентября 2016 года в гараже, расположенном на ул. Юбилейной в г. Первомайске. В этот день там находились двое местных жителей - осужденный 22-летний молодой человек и 70-летний владелец гаража.



Пожилой мужчина сделал 22-летнему замечание, из-за чего тот разозлился и избил пенсионера – сначала кулаками, а потом гвоздодером, разводным ключом, стеклянной бутылкой и совковой лопатой. Для того, что бы скрыть совершенное, молодой человек сбросил тело потерпевшего в погреб, закрыл его люком, и закатил на него находящийся в гараже автомобиль. После этого молодой мужчина ушел из гаража, посчитав, что пенсионер погиб.



Однако потерпевшего в тот же день обнаружила жена и вызвала медиков. Они доставили мужчину в больницу, и благодаря оказанной медицинской помощи он остался жив.



В СУ СК отметили, что супруга потерпевшего нашла мужа благодаря родственникам осужденного, которые проходили мимо гаража и не увидели там хозяина. Они сообщили об этом его супруге, поэтому женщина пришла в гараж и спасла мужа.



Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), и приговорил (путем частичного сложения наказаний за ранее совершенные преступления, предусмотренные п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража) к 14 годам колонии строгого режима.