19 апреля 2026 10:17
Москвича осудят за ДТП с пострадавшим ребенком на М-12 в Нижегородской области
18 апреля 2026 18:12
Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Нижегородской областью
18 апреля 2026 13:16
Три человека погибли в автомобиле на дороге в Ардатовском районе
18 апреля 2026 10:23
Жительница Вачского района стала жертвой мошенников и лишилась 2,5 млн рублей
18 апреля 2026 09:28
Два человека пострадали в ДТП на улице Бринского
17 апреля 2026 20:41
Дом с огромной трещиной в Балахне признают аварийным и расселят
17 апреля 2026 17:48
Экс-депутата Николая Шумилкова арестовали в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 17:22
Уголовное дело о халатности завели из-за дома с трещиной в Балахне
17 апреля 2026 15:28
Нижегородская прокуратура начала проверку после гибели 4-летнего ребенка
17 апреля 2026 14:10
85-летний педагог умер прямо на занятиях в саровской школе
Происшествия

Москвича осудят за ДТП с пострадавшим ребенком на М-12 в Нижегородской области

19 апреля 2026 10:17 Происшествия
Москвича осудят за ДТП с пострадавшим ребенком на М-12 в Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП на трассе М-12 "Восток", в результате которого тяжкие травмы получила несовершеннолетняя пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

По данным следствия, авария произошла 27 августа 2025 года на 391-м километре автодороги М-12 в Ардатовском округе. Ехав со скоростью не менее 160 километров в час, 21-летний водитель автомобиля "Лада" перестроился на правую полосу, после чего по инерции выехал на левую обочину и врезался в металлические ограждения.

В результате ДТП несовершеннолетней пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного расследования установлена причастность к происшествию 21-летнего неработающего жителя Москвы, ранее судимого. Вину он признал полностью и добровольно компенсировал потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 400 000 рублей.

На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при съезде в кювет в Ардатовском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

