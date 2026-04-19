Москвича осудят за ДТП с пострадавшим ребенком на М-12 в Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП на трассе М-12 "Восток", в результате которого тяжкие травмы получила несовершеннолетняя пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По данным следствия, авария произошла 27 августа 2025 года на 391-м километре автодороги М-12 в Ардатовском округе. Ехав со скоростью не менее 160 километров в час, 21-летний водитель автомобиля "Лада" перестроился на правую полосу, после чего по инерции выехал на левую обочину и врезался в металлические ограждения.

В результате ДТП несовершеннолетней пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного расследования установлена причастность к происшествию 21-летнего неработающего жителя Москвы, ранее судимого. Вину он признал полностью и добровольно компенсировал потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 400 000 рублей.

На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

