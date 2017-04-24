Житель Нижегородской области получил три года колонии за мошенничество с жильем Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области получил три года колонии за мошенничество с жильем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 28 апреля 2017 года.

Согласно информации, подсудимый узнал от знакомого, что мужчина намерен купить квартиру в Сарове за наличные деньги, полученные в виде единовременного пособия в связи со смертью жены.

Распределив роли со своим знакомым, подсудимый представился жертве высокопоставленным работником администрации города Сарова, у которого есть возможность предложить покупателю социальное (дешевое) жилье, в том числе в Москве.

С августа по ноябрь 2016 года потерпевший передал подсудимому 3,7 млн рублей в качестве платы за квартиру. Однако "высокопоставленный чиновник" исполнять свои обязательства не собирался и таким образом вместе со своим знакомым присвоил деньги себе.

В судебном заседании он свою вину признал полностью. Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Мошенник был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.