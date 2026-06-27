Три дома барачного типа загорелись в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Три дома загорелись ранним утром в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании дома по улице Героя Самочкина поступило около 06:00.

Огонь охватил два частично жилых и один нежилой дом барачного типа. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение двух зданий, при этом жители смогли эвакуироваться самостоятельно.

По словам заместителя начальника 8-й пожарно-спасательной части Алексея Монахова, на момент прибытия пожарных было открытое горение двух домов.

«Люди эвакуировались самостоятельно. В настоящее время проводится локализация и ликвидация открытого горения», — отметил он.

Общая площадь пожара составила 775 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас специалисты продолжают проливку конструкций до полной ликвидации последствий. На месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины случившегося.

Ранее сообщалось, что катер сгорел в одном из яхт-клубов в Нижнем Новгороде вечером 17 июня.