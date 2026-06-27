Пожар в бане унес жизнь мужчины в Павловском округе

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В Павловском округе при пожаре в бане погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Баня загорелась ночью в поселке Тумботино. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
На месте происшествия обнаружен погибший 75-летний мужчина.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что утром на улице Самочкина в Нижнем Новгороде загорелись три деревянных дома.
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