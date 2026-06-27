Пожар в бане унес жизнь мужчины в Павловском округе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Павловском округе при пожаре в бане погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Баня загорелась ночью в поселке Тумботино. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

На месте происшествия обнаружен погибший 75-летний мужчина.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что утром на улице Самочкина в Нижнем Новгороде загорелись три деревянных дома.