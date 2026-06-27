Пенсионерку сбили насмерть на пешеходном переходе в Сарове

В Сарове водитель Fiat насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло вечером 26 июня в районе дома №15 на улице Бессарабинка. 20-летний водитель, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу пешеходу.
Под колеса машины попала 72-летняя женщина. В результате наезда она получила травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее сообщалось, что мотоциклист сбил 71-летнюю женщину в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+