Пенсионерку сбили насмерть на пешеходном переходе в Сарове Происшествия

В Сарове водитель Fiat насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 26 июня в районе дома №15 на улице Бессарабинка. 20-летний водитель, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу пешеходу.

Под колеса машины попала 72-летняя женщина. В результате наезда она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что мотоциклист сбил 71-летнюю женщину в Нижнем Новгороде.