ГАЗ продлил сотрудникам майские выходные с 1 по 9 число Экономика

Горьковский автозавод Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Горьковский автозавод (ГАЗ) продлил сотрудникам майские выходные дни с 1 по 9 число. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на предприятии 28 апреля 2017 года.



В 2017 году праздничные майские дни начнутся с субботы 29 апреля. Первый майский праздник (1 Мая) - выпадает на понедельник, поэтому его празднование продолжится три дня: суббота (29 апреля), воскресенье (30 апреля) и непосредственно само 1 мая, которое выпадает на понедельник.



Следующие четыре дня являются официально рабочими: со вторника 2 мая по пятницу 5 мая, далее следуют выходные - суббота и воскресенье (6-7 мая). Следующий праздник – День Победы - приходится на вторник – 9 мая, который тоже является не рабочим днем.



"Горьковский автозавод будет работать в мае в соответствии с утвержденным на предприятии графиком. Со 2 по 5 мая, которые являются рабочими днями, для сотрудников ГАЗа будут являться выходными. Они переносятся на несколько дней в течение года для сохранения общего годового фонда рабочего времени. Остальные дни в период с 1 по 9 мая - общероссийские выходные дни в соответствии с трудовым календарем РФ", - пояснили на ГАЗе.



Таким образом, сотрудники ГАЗа не будут находиться на рабочих местах с 29 апреля по 9 мая.