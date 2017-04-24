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Экономика

Нижегородский минпром создаст подразделение для привлечения в промышленность региона федеральных денег

28 апреля 2017 16:13  [67] Экономика
Здание правительства Нижегородской области

Здание правительства Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

В региональном министерстве промышленности будет создано подразделение, задачей которого станет помощь промышленным предприятиям в привлечении в регион федерального финансирования. Об этом вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин сообщил журналистам 28 апреля 2017 года.

По его словам, в готовящейся новой программе развития промышленности области заложен новый подход к привлечению федерального финансирования.

"Мы видим недостаток компетенции у многих промышленных предприятий, разнобой в их действиях. Все это приводит к тому, что область не реализует многие возможности федеральных целевых программ. Помощь предприятиям в этом мы теперь берем на себя", - подчеркнул Люлин.

Он рассказал, что при минпроме будет создано специальное подразделение, которое будет отвечать за вопросы взаимодействия со всеми федеральными органами поддержки промышленности. "Специалисты будут работать по специальным целевым индикаторам, от которых будет зависеть отплата их труда. Они будут наделены компетенциями, смогут представлять регион в федеральных органах власти. Я считаю, мы далеко не исчерпали возможности привлечения федеральных ресурсов", - сказал вице-губернатор.

Как отметил Люлин, увеличения штатной численности министерства для создания нового подразделения не потребуется.

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