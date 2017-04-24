Три нижегородских школьника заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по географии Общество

Участники Всероссийской олимпиады по географии Фото: olimpiada.ru

Три нижегородских школьника заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по географии. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Заключительный этап олимпиады прошел в Нижнем Новгороде 21 – 27 апреля 2017 года.

Согласно информации, одиннадцатиклассник из лицея №165 Нижнего Новгорода Константин Меньшов стал победителем Всероссийской олимпиады в своей параллели. Из нижегородской команды дипломы призеров также получили одиннадцатиклассник Юрий Глазов (МБОУ "Лицей №87 имени Л.И.Новиковой" Нижнего Новгорода) и десятиклассник Николай Тимохин (МБОУ "Средняя школа №2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла" г.Дзержинска).

Абсолютным победителем соревнования стал десятиклассник Ален Коспанов из Москвы. Всего дипломы победителей получили 16 учащихся, еще 76 ребят стали призерами.

Как отметили в минобразования, старшеклассники принимали участие не только в соревновательных турах олимпиады, но и в культурно-массовых мероприятиях. Они посетили Нижегородский кремль, планетарий, приняли участие в мастер-классах, проводимых сотрудниками музейного комплекса "Город мастеров" в Городце.

Напомним также, что нижегородский одиннадцатиклассник Григорий Москевич победил во Всероссийской олимпиаде по обществознанию.