Сезон охоты на боровую дичь стартует в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

С 11 апреля в южной зоне Нижегородской области открывается сезон любительской и спортивной охоты на боровую дичь. В северных районах добыча глухарей, тетеревов и вальдшнепов будет разрешена с 18 апреля, сообщили в региональном минлесхозе.

Охотиться можно в общедоступных угодьях при наличии полного пакета документов, включая действующий охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. В случае охоты на закрепленных участках дополнительно потребуется оформить путёвку, уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что весной действуют строгие ограничения по способам охоты, направленные на сохранение популяций птиц. Так, охота на вальдшнепа допускается только на вечерней тяге, на тетерева — исключительно на току из укрытия, а на глухаря — на току с подхода. Последний вид является единственным, для которого весной разрешен такой способ добычи.

Сроки охоты в регионе определяются с учетом зонирования на южные и северные территории. Продолжительность сезона в каждой зоне составляет десять дней, что позволяет снизить нагрузку на угодья и минимизировать воздействие на экосистему в период размножения птиц.

Согласно установленным срокам, охота на боровую дичь и вальдшнепа в южной зоне пройдет с 11 по 20 апреля, в северной — с 18 по 27 апреля. Охота на водоплавающую дичь (гусей и селезней уток), за исключением добычи с использованием живых подсадных уток, разрешена с 18 по 27 апреля в южной зоне и с 25 апреля по 4 мая — в северной.

В минлесхозе напомнили, что охота без необходимых разрешений влечет административную ответственность, а незаконная добыча может повлечь как административное, так и уголовное наказание по статье 258 УК РФ, а также обязанность возместить причиненный ущерб.

Жителей региона, ставших свидетелями нарушений правил охоты, просят сообщать об этом в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу или в межрайонные отделы охотнадзора.

