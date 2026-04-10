Контроль за ценами в подтопленных районах усилит нижегородское УФАС

Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценообразованием в связи с паводковой ситуацией. Об этом сообщается на сайте организации.
В начале апреля ведомство направило соответствующие поручения своим территориальным управлениям.
Региональным подразделениям поручено наладить более тесное взаимодействие с органами власти субъектов и муниципалитетами. Это необходимо для оперативного обмена информацией и предотвращения возможного роста цен в период паводков.
Если в регионе возникнет паводковая ситуация, управления ФАС направят производителям питьевой воды, продуктов питания и лекарств, а также крупным торговым и аптечным сетям письма с напоминанием о необходимости поддерживать достаточные запасы товаров. Ведомство также подчеркнет важность добросовестного поведения на рынке и недопустимость необоснованного повышения цен.
Кроме того, планируется запустить мониторинг стоимости этих товаров.
В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба пообещала принимать меры реагирования.
