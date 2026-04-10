Контроль за ценами в подтопленных районах усилит нижегородское УФАС Общество

Фото: Александр Воложанин

Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценообразованием в связи с паводковой ситуацией. Об этом сообщается на сайте организации.

В начале апреля ведомство направило соответствующие поручения своим территориальным управлениям.

Региональным подразделениям поручено наладить более тесное взаимодействие с органами власти субъектов и муниципалитетами. Это необходимо для оперативного обмена информацией и предотвращения возможного роста цен в период паводков.

Если в регионе возникнет паводковая ситуация, управления ФАС направят производителям питьевой воды, продуктов питания и лекарств, а также крупным торговым и аптечным сетям письма с напоминанием о необходимости поддерживать достаточные запасы товаров. Ведомство также подчеркнет важность добросовестного поведения на рынке и недопустимость необоснованного повышения цен.

Кроме того, планируется запустить мониторинг стоимости этих товаров.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба пообещала принимать меры реагирования.

Ранее сообщалось, что 14 низководных мостов подтопило паводком в Нижегородской области.