Движение транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 1 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 1 мая 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации 28 апреля.



Изменения обусловлены проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда.



В частности, с 9:00 до 13:00 1 мая движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника В.П.Чкалову до Зеленского съезда), Георгиевскому съезду, Верхне-Волжской набережной, улице Минина, улице Ульянова, улице Варварской, улице Алексеевской, улице Пожарского (на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), улице Октябрьской (в районе пересечения с улицей Большой Покровской), улице Грузинской (в районе пересечения с улицей Большой Покровской), площади Максима Горького (на участке от улицы Звездинки до улицы Маслякова), улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту, улице Советской (на участке от Канавинского моста до площади Ленина) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.



С 22:00 30 апреля до 13:00 1 мая будет осуществляться перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий. Парковка транспортных средств в зоне проведения мероприятий запрещена.



С 9:00 до 13:00 1 мая путь следования троллейбусов маршрутов №№9, 13, 17, 31, автобусов маршрутов №№1, 68, Т-4, Т-51 сокращается до площади Свободы, автобусов маршрута № Т-31 - до улицы Пискунова, автобусов маршрутов №№Т-42, Т-117 - до площади Революции.



Движение автобусов маршрутов №№40, 58, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы будет организовано в направлении улицы Минина, по улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина и далее по маршрутам. В обратном направлении по той же схеме.



Движение автобусов маршрута №45, следующих от площади Горького в направлении улицы Минина будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина и далее по маршруту. В обратном направлении по той же схеме.



Движение автобусов маршрутов №№3, 38, 61, Т-6, Т-7, Т-34, Т-41, Т-71, Т-72, Т-171, следующих от площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова в направлении площади Свободы будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее по маршрутам. В обратном направлении по той же схеме.



Движение автобусов маршрутов №№4, 19, 52, 90, Т-2, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова в направлении улицы Минина будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина и далее по маршрутам. В обратном направлении по той же схеме.



Движение автобусов маршрутов №№26, 41, 43, Т 5, Т-18, Т-19, Т-33, Т-37, Т-44, Т-47, Т-57, следующих от площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова в направлении площади Горького будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького и далее по маршрутам.



Движение автобусов маршрута №Т-24, следующих от улицы Карла Маркса в направлении улицы Минина будет организовано по улице Бетанкура, улице Мурашкинской, улице Совнаркомовской, улице Советской, улице Романова, метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина и далее по маршруту. В обратном направлении по той же схеме (за исключением участка от метромоста до улицы Мурашкинской). На указанном участке движение будет организовано по улице Романова, улице Должанской.



Движение трамваев маршрутов №1, 2, 21 будет временно приостановлено на время пропуска организованной колонны по улицам Большой Покровской и Малой Покровской. Также временная приостановка движения будет сделана для троллейбусов маршрута №31, автобусов маршрутов №№1, 3, 4, 16, 19, 26, 38, 40, 41, 43, 45, 52, 61, 64, 68, 90, Т-2, Т-4, Т-5, Т-6, Т 7, Т-18, Т-19, Т-24, Т-33, Т-34, Т-37, Т 40, Т 41, Т-44, Т-45, Т-47, Т-55, Т-57, Т-60, Т-68, Т-69, Т-71, Т-72, Т-85, Т-90, Т 97, Т 98, Т-171 на время пропуска организованной колонны на площади Горького.



В пути следования автобусов маршрутов №№3, 4, 19, 26, 38, 40, 43, 45, 52, 61, 90 будут временно введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования маршрутов.