Общество

Евгений Люлин ответил на недетские вопросы юных активистов из Дзержинска

03 апреля 2026 16:55 Общество
Евгений Люлин ответил на недетские вопросы юных активистов из Дзержинска

Фото: пресс-служба ЗСНО

3 апреля в Законодательном собрании Нижегородской области спикер регионального парламента Евгений Люлин встретился с учениками дзержинской школы № 27.

Среди участников встречи – победители и призеры всероссийских олимпиад, финалисты чемпионата по дебатам, юнармейцы, победители «Зарницы 2.0», активисты «Движения первых», организующие городские волонтерские мероприятия. Также на встрече присутствовали учащиеся Менделеевского класса школы №27, которые побывали в экологических экспедициях на Камчатке, Урале и в Заполярье. Старшеклассники представляли Нижегородскую область на Всероссийском чемпионате «Обучение служением. Первые».

Знакомство с парламентом для ребят началось с экскурсии по историческому зданию. Школьники побывали в музейной части, где представлены уникальные архивные документы и фотографии, рассказывающие об истории развития законотворчества в регионе. Они смогли увидеть, как менялась работа депутатов на протяжении десятилетий и какие важные решения принимались в этих стенах.

Также сотрудники аппарата Заксобрания провели для старшеклассников викторину в формате квиза. Ребята состязались в вопросах истории, деятельности и полномочий регионального парламента, а также вспоминали факты об известных нижегородцах. Школьники продемонстрировали творческую активность и серьёзный подход к делу. Разрыв в баллах между командами, занявшими призовые места, был минимальным.

После, в формате диалога школьники задавали спикеру парламента самые разные вопросы: от развития детских лагерей и строительства спортобъектов до сохранения православной культуры и роли религии в современном обществе.

«Когда я ехала сюда, думала, что встреча будет очень серьезной, и я буду ужасно волноваться. Но сразу выдохнула, когда поняла, что депутат – это такой же человек, который может помочь или дать совет. Мне удалось задать вопрос о детских лагерях, и ответ порадовал: работа по их развитию не прекращается. Экскурсия подтвердила мои знания как ученицы социально-экономического профиля, а викторина их закрепила», – поделилась ученица 11 класса, волонтер и организатор городских мероприятий Ирина Волкова.

«Мне очень понравилась встреча. Это волнительно, но очень ценно. У таких людей, которые работают здесь, нужно учиться построению диалога, сдержанности и ясности формулировок. Я многое для себя подчеркнул», – рассказал финалист Всероссийского чемпионата по дебатам и участник форума «Инноватикум» Александр Табачко.

Спикер поделился с ребятами историей своего пути в политику: он никогда не мечтал стать депутатом, а пришел в Законодательное собрание, чтобы защищать интересы родного города, когда работал на промышленных предприятиях.

Одна из ключевых тем разговора – будущее Дзержинска. Спикер рассказал о совместном с директором Центра адаптивных видов спорта «Парус» Андреем Куваевым уникальном для России проекте по созданию футбольных полей для самых маленьких. В прошлом году в городе химиков открыли 19 площадок, в этом планируется не менее 15. В перспективе – обеспечить такими площадками все детские сады Дзержинска.

«Спорт – это ежедневный труд, который закаляет характер и делает человека успешным в любом деле. В Дзержинске мы начали с детских садов. Моя мечта – чтобы хороший спорткомплекс был в каждой школе и каждом детском саду области. Мы с губернатором это обсуждали и обязательно реализуем. За последние годы в регионе построено больше спортивных объектов, чем за предыдущие десятилетия. И это только начало», – подчеркнул Евгений Люлин.

В завершение встречи Евгений Люлин поблагодарил ребят за искренние вопросы и неравнодушие. Самых активных знатоков парламентской викторины спикер наградил памятными призами, а все участники встречи получили сувениры от Законодательного собрания.

