Производство угля в Нижегородской области приостановили из-за мигрантов Общество

В Воскресенском районе Нижегородской области приостановили производство древесного угля. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Причиной стало нарушение предпринимательницей миграционного законодательства. Она привлекла к работе граждан из ближнего зарубежья, и по закону была обязана уведомить управление по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области о заключении трудового договора с иностранцем не позднее чем через три рабочих дня. Этот срок соблюден не был.

В результате ее привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. Суд назначил наказание — приостановление деятельности на 20 суток.

Судебный пристав вручил предпринимательнице постановление о возбуждении исполнительного производства и тербования о немедленном прекращении работы, затем он опечатал ворота на территорию производства и угольную печь. В течение 20 суток приставы будут контролировать соблюдение запрета.

Ранее сообщалось, что нижегородские приставы выдворили из России двух граждан Конго и Ганы. А в Нижнем Новгороде полицейские обнаружили мигрантов-нелегалов в кафе индийской кухни "Лакшми" на площади Горького.