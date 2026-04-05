Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2026 19:27
Патриарх всея Руси рукоположил архимандрита Иосия в епископа Лысковского
05 апреля 2026 18:00
Анапа готовится открыть пляжи после разлива мазута
05 апреля 2026 17:00
Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 18 м/с
05 апреля 2026 16:32
Царь-пасху весом 780 кг и кулич-гигант приготовят для нижегородцев
05 апреля 2026 15:15
Крестный ход на Пасху 2026: где и когда пройдет в Нижнем Новгороде
05 апреля 2026 14:39
Трубу с горячей водой прорвало на Ковалихе в Нижнем Новгороде
05 апреля 2026 13:27
Похолодание и снег придут в Нижний Новгород на следующей неделе
05 апреля 2026 12:36
600 жизней спасли в Нижегородской области благодаря доабортным консультациям
05 апреля 2026 12:15
МЧС напомнило нижегородцам правила безопасности при атаках БПЛА
05 апреля 2026 11:23
"Цинично и подло": Евгений Люлин высказался о ночной атаке БПЛА
Общество

Глеб Никитин: "Государственное и частное здравоохранение продолжат объединять усилия для повышения рождаемости в регионе"

03 апреля 2026 17:35 Общество
Глеб Никитин: Государственное и частное здравоохранение продолжат объединять усилия для повышения рождаемости в регионе

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

2 апреля в Нижегородском кремле состоялась экспертная дискуссия на тему «Резервы в повышении рождаемости». Мероприятие объединило главных врачей государственных и частных медицинских учреждений, заведующих женскими консультациями, практикующих врачей, акушеров-гинекологов и медицинских психологов, которые ежедневно работают с беременными женщинами, в том числе с пациентками, находящимися в ситуации репродуктивного выбора.

Во встрече также приняли участие руководители исполнительных органов, специалисты в области демографии и семейной политики, представители социально ориентированных некоммерческих организаций и духовенства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем выступлении напомнил, что с июля 2025 года по февраль 2026 года суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области вырос с 1,267 до 1,303. Это результат комплексной работы, в том числе в рамках нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и народной программы партии «Единая Россия». В регионе активно проводится скрининг репродуктивного здоровья граждан, совершенствуются диагностические и лечебные возможности, создается «Семейный квартал», кратно увеличено количество квот на ЭКО за счет средств ОМС. Заметные успехи достигнуты и в работе по доабортному консультированию.

«В прошлом году общее количество абортов по желанию женщины в государственных медицинских организациях составило чуть более полутора тысяч случаев. Это на треть меньше, чем в 2024 году, и почти в 5 раз меньше, чем 10 лет назад», – сообщил Глеб Никитин.

По словам губернатора, частные медицинские клиники поддержали областное министерство здравоохранения в этом вопросе. Если в начале 2025 года лицензии на аборты имели 55 частных клиник, то на данный момент их всего 9. Пациенткам представляют весь спектр поддержки: психологической, духовной, социальной, юридической.

«Государственное и частное здравоохранение продолжат объединять усилия для повышения рождаемости в регионе. Рассчитываем на то, что со временем частная медицина инициативно придет к полному отказу от проведения абортов. Сейчас наращиваем число психологов, которые работают с женщинами в ситуации репродуктивного выбора. В государственных лечебных учреждениях работают 32 таких специалиста, в частных организациях трудятся шестеро психологов по соглашению с Институтом демографического развития. Отмечаем, что эффективность консультирования в государственных организациях гораздо выше, чем в частных, – 22 процента против 9,5 процента», – пояснил Глеб Никитин.

Губернатор также рассказал о программе достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни», в рамках которой запущен портал «Сохрани.РФ», и о проекте «Семейный квартал», который реализуется в Нижнем Новгороде в рамках сразу двух национальных проектов – «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

«Проект «Семейный квартал» в целом направлен на улучшение репродуктивного здоровья нижегородцев и на повышение рождаемости. Известно, что более 60 процентов заболеваний у детей приводит к тому или иному нарушению репродуктивных функций к моменту, когда они становятся девушками и юношами. Более того, состояние здоровья детей напрямую зависит от состояния здоровья мам и пап. «Семейный квартал» – это сосредоточение на единой территории сразу нескольких подразделений так называемого медицинского городка: здесь будут заботиться о сохранении и улучшении репродуктивного здоровья подростков, семейных пар, а также женщин и мужчин», – пояснила главный врач Городской больницы №28 Нижнего Новгорода Наталия Зеляева.

С докладом о медико-психологических резервах повышения рождаемости выступили специалист в области здравоохранения Алла Ракова и генеральный директор АНО «Центр помощи семье и детям «Ярослава» Мария Дугина. Спикеры затронули тему эмоционального выгорания врачей и предложили варианты решения этой проблемы. Они также отметили важность формирования высокого авторитета медицинских психологов в пациентском сообществе.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в регионе действует механизм материального поощрения акушеров-гинекологов, которые эффективно помогают женщинам принять решение в пользу рождения малыша. Поддержка таких врачей будет обязательно усилена.

Еще одна «точка роста» – профилактическая работа с будущими папами. Важно формировать в обществе культуру ответственного отцовства, повышать значимость социального статуса отца.

Заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергей Судьин рассказал о социальных аспектах повышения рождаемости. В их числе – еще более активное сотрудничество органов власти с НКО и другими институтами гражданского общества, работающими с семейной проблематикой, внедрение новых инструментов социальной поддержки для семей с детьми.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий представил проекты поддержки семей, которые реализуются Нижегородской епархией. В епархии с 2015 года работает центр «Православная семья». Его главная цель – укрепление семейных ценностей и осознанная подготовка к браку. За прошедшие годы благодаря духовному и психологическому сопровождению сложилось 135 семей, в которых родились 152 ребенка.

«Чтобы решить проблему с деторождением, необходимо поддерживать традиционную семью. Для этого необходимо разобраться, по каким причинам, кто и что сегодня способствуют ее разрушению, почему такое колоссальное количество разводов. Надо понять, что делать, чтобы изменить ситуацию. Необходимо создавать благоприятные условия для молодых семей, чтобы молодые люди, недавно вступившие в брак, чувствовали поддержку. Молодая семья не должна оставаться один на один со своими проблемами. Многодетным священникам в Нижегородской епархии оказывается ежемесячная финансовая поддержка на каждого ребенка. Этот наш опыт практической деятельности по поддержке многодетных семей можно и сохранять, и развивать», – сказал митрополит Георгий.

Напомним, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли для качественного увеличения продолжительности жизни населения России.

Национальный проект «Семья» является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он включает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи в части поддержки материнства и детства.

Глеб Никитин демография Нацпроект
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
