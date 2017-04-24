Нижегородская администрация безвозмездно передаст нижегородской епархии келейный корпус Благовещенского монастыря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горадминистрация безвозмездно передаст нижегородской епархии келейный корпус Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно документу, от муниципалитета религиозной организации передается здание южного келейного корпуса (пер.Мельничный) площадью 1 793 кв м, а также земельный участок под ним площадью 1 028 кв м.



СПРАВКА:

Благовещенский монастырь возник в 1221 году в двух километрах к юго-западу от городских укреплений. Первоначальный период существования монастыря был краток – уже в 1229 году он был сожжен при набеге одного из мордовских князей и полностью смог восстановиться гораздо позднее – к началу XV века. На протяжении XVII века выстраиваются различные вспомогательные корпуса: келейный, больничный, архимандричий.



В 1921 году монастырь был ликвидирован. На его территории разместилось архивохранилище и планетарий. Здание трехэтажного келейного корпуса было передано под жилые квартиры. В 1989 году принимается решение о возвращении Благовещенского монастыря РПЦ. Жильцов, проживающих в здании южного келейного корпуса, расселили, помещения передали в пользование религиозной организации.