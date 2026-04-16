Ученый предупредил нижегородцев о рисках покраски советских батарей

Доцент кафедры отопления и вентиляции ННГАСУ Александр Смыков предупредил о рисках, связанных с покраской старых радиаторов, особенно покрытых советскими лакокрасочными материалами.
Как он рассказал изданию "Газета.ru", при нагреве батарей до 70-85°C старые масляные краски могут представлять опасность. Многие такие составы содержали свинец, и по мере старения покрытие начинает разрушаться, превращаясь в токсичную микропыль. Она оседает на поверхностях в помещении и особенно опасна для детей и домашних животных.
Кроме того, при нагревании многослойного лакокрасочного покрытия выделяются летучие органические соединения — в частности, толуол и ксилол. Именно они вызывают характерный резкий запах в начале отопительного сезона и могут становиться причиной хронических головных болей и аллергических реакций.
Смыков также отметил, что многократная покраска радиаторов создает серьезную инженерную проблему. По его словам, батареи, покрытые 10-15 слоями краски, фактически оказываются изолированы от помещения: "Все эти слои образуют плотную полимерную корку толщиной до 1,5-2 мм".
Из-за низкой теплопроводности полимеров такой слой снижает теплоотдачу радиатора на 15-20%. В результате тепло не поступает в комнату в полном объеме, а возвращается в систему отопления, что делает помещение заметно холоднее.
Наносить новую краску поверх старого, особенно если оно шелушится, нельзя — из-за слабой адгезии покрытие быстро разрушится. Перед покраской необходимо полностью удалить старые слои до металла.
При этом использование болгарки с металлической щеткой в жилом помещении он назвал опасным из-за образования токсичной пыли. Более безопасными методами являются химические смывки или строительный фен, однако такие работы следует проводить только в респираторе и при хорошем проветривании.
После очистки и обезжиривания поверхности рекомендуется наносить не более одного-двух слоев специальной термостойкой эмали, предназначенной для радиаторов отопления. Она безопасна при нагреве и не препятствует теплоотдаче.
