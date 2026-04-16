  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Ученый предупредил нижегородцев о рисках покраски советских батарей

Доцент кафедры отопления и вентиляции ННГАСУ Александр Смыков предупредил о рисках, связанных с покраской старых радиаторов, особенно покрытых советскими лакокрасочными материалами.

Как он рассказал изданию "Газета.ru", при нагреве батарей до 70-85°C старые масляные краски могут представлять опасность. Многие такие составы содержали свинец, и по мере старения покрытие начинает разрушаться, превращаясь в токсичную микропыль. Она оседает на поверхностях в помещении и особенно опасна для детей и домашних животных.

Кроме того, при нагревании многослойного лакокрасочного покрытия выделяются летучие органические соединения — в частности, толуол и ксилол. Именно они вызывают характерный резкий запах в начале отопительного сезона и могут становиться причиной хронических головных болей и аллергических реакций.

Смыков также отметил, что многократная покраска радиаторов создает серьезную инженерную проблему. По его словам, батареи, покрытые 10-15 слоями краски, фактически оказываются изолированы от помещения: "Все эти слои образуют плотную полимерную корку толщиной до 1,5-2 мм".

Из-за низкой теплопроводности полимеров такой слой снижает теплоотдачу радиатора на 15-20%. В результате тепло не поступает в комнату в полном объеме, а возвращается в систему отопления, что делает помещение заметно холоднее.

Наносить новую краску поверх старого, особенно если оно шелушится, нельзя — из-за слабой адгезии покрытие быстро разрушится. Перед покраской необходимо полностью удалить старые слои до металла.

При этом использование болгарки с металлической щеткой в жилом помещении он назвал опасным из-за образования токсичной пыли. Более безопасными методами являются химические смывки или строительный фен, однако такие работы следует проводить только в респираторе и при хорошем проветривании.

После очистки и обезжиривания поверхности рекомендуется наносить не более одного-двух слоев специальной термостойкой эмали, предназначенной для радиаторов отопления. Она безопасна при нагреве и не препятствует теплоотдаче.

Ранее выяснилось, когда в Нижнем Новгороде завершится отопительный сезон. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГАСУ Ремонт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных