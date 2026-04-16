Курсирующий между Нижним Новгородом и Москвой "Буревестник" станет длиннее

Скоростной двухэтажный поезд "Буревестник", курсирующий между Нижним Новгородом и Москвой, будет ходить в удлинённом составе с 17 апреля по 1 октября из-за повышенного летнего спроса. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Поезд отправляется из Нижнего Новгорода ежедневно в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно.
Из столицы России составы уходят в 10:05, 13:45 и 20:15 и прибывают в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03.
В зависимости от рейса предусмотрены остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил увеличить количество поездов до центра Москвы.
