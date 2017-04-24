Около 20 заявок на выдачу льготных займов поступило в нижегородский Фонд развития промышленности по данным на конец апреля Экономика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Около 20 заявок на выдачу льготных займов поступило в нижегородский Фонд развития промышленности по данным на конец апреля. Об этом вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин сообщил журналистам 28 апреля 2017 года.

"Фонд уже начал работать. Мы сейчас занимаемся сбором заявок. Вместе со средствами федерального фонда в этом году планируется направить около 320 млн рублей на поддержку промышленных предприятий, отдельных проектов. Это не очень большие деньги, но я считаю, что это только начало. Мы должны в несколько раз увеличить сумму в будущем, но в этом году нужно доказать эффективность этих средств", - отметил Люлин.

Он сообщил, что в Фонд поступило уже около 20 заявок на выдачу займов, требующихся для реализации инвестпроектов. "Отрасли самые разные. Например, есть один интересный проект. Это производство имплантов для оперативного лечения позвоночника. Это новая технология - импланты позволят проводить операцию без разреза мышечной ткани. Сейчас у нас в стране мало проводится таких операций из-за дороговизны этих имплантов, которые приходится покупать за рубежом", - сказал вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что в 2017 году на функционирование регионального фонда из федерального бюджета поступит 222 млн рублей. Из областного бюджета будет выделено 95 млн рублей.

Напомним также, что в 2015-2016 годах Фонд развития промышленности при Минпромторге РФ предоставил льготные займы проектам из Нижегородской области на 754 млн рублей.