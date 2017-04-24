Пятнадцать человек пострадали в ДТП в Шахунском г.о. Нижегородской области 28 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пятнадцать человек пострадали в ДТП в Шахунском г.о. Нижегородской области 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, информация о ДТП поступила в 13:00. Известно, что за медицинской помощью обратились 15 человек – все они получили ушибы, после медосмотра их отпустили домой.

По предварительной информации, водитель рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по трассе Шахунья – Вахтан, не справился с управлением и съехал в кювет.

"Все причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.