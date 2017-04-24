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Политика

Депутат Госдумы Наталья Назарова планирует передать предложения жителей нижегородских моногородов коллегам

29 апреля 2017 17:09  [43] Политика

Фото: пресс-служба Натальи Назаровой

Депутат Госдумы РФ Наталья Назарова планирует передать предложения жителей нижегородских моногородов коллегам-депутатам. Об этом сообщает пресс-секретарь депутата 29 апреля 2017 года.

Согласно информации, в регионе насчитывается 12 моногородов, шесть из которых находятся в округе депутата Натальи Назаровой. В ходе рабочей поездки по региону она провела встречи в монопрофильных муниципальных образованиях Навашино и Мухтолово, где обсудила с трудовыми коллективами АО "Окская судоверфь" и ПК фирма "Мухтоловская спецодежда" актуальные для жителей вопросы.

"Наибольшее внимание было уделено проблемам промышленности и ситуации на предприятиях, являющихся градо- и бюджетообразующими. Возможные меры господдержки, обеспечение рабочими кадрами, модернизация производства, необходимость внесения изменений в действующее налоговое законодательство – все инициативы и предложения Наталья Назарова намерена передать коллегам по экспертному совету Госдумы по развитию моногородов, членом которого является", - говорится в сообщении.

"С проблемами я знакомилась, приезжая сюда еще в качестве кандидата. Теперь уже как депутат я приезжаю с конкретными решениями и за новыми обращениями, с которыми буду работать", - подчеркнула Назарова.

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