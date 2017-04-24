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Общество

Сотрудники кинокомпании "Союза Маринс Групп" по традиции приняли участие в общегородском субботнике в Нижнем Новгороде

29 апреля 2017 19:00  [28] Общество

Сотрудники кинокомпании "Союза Маринс Групп" по традиции приняли участие в общегородском субботнике в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью "Маринс Групп"-Нижний Новгород 29 апреля 2017 года.

"Весенние субботники – многолетняя традиция по благоустройству города, подготовка к двум знаменательным событиям: ко Дню Победы и Дню города. Кроме того, такие общественные акции помогают привлечь внимание горожан к проблемам окружающей среды, чистоты и благоустройства территории дворов и мест общего пользования, взаимоотношений человека и природы. Месячник по благоустройству города, который завершится 15 мая, привлекает десятки тысяч нижегородцев", - говорится в сообщении.

Сотрудники центрального офиса "Маринс Групп" – Нижний Новгород традиционно привели в порядок площадь Народного Единства, расположенную у подножия Нижегородского кремля и являющуюся одним из самых посещаемых туристами мест.

"Такие субботники стали доброй традицией для сотрудников всех предприятий "Союза Маринс Групп". Давно известно, что ничто так не объединяет людей, как совместный труд. Поэтому результаты этого труда будут полезны и для города, и для компании", - отметила директор по связям с общественностью "Маринс Групп"-Нижний Новгород Татьяна Почтина.

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