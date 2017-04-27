Первомайская демонстрация в центре Нижнего Новгорода собрала около 10 тысяч человек Культура и отдых

Первомайская демонстрация в центре Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Первомайская демонстрация в центре Нижнего Новгорода собрала около 10 тысяч человек. Об этом сообщает организатор мероприятия – областной совет профсоюзов 1 мая 2017 года.

"Первомай символизирует извечную тягу людей к созиданию - к стабильности и благополучию, которые мы сами создаем своими руками. Поэтому накануне праздника мы, по традиции, выходим на субботники, чтобы привести в порядок после долгой зимы свой дом, двор, город, район. Перед этой мощной волной первомайского обновления, перед силой и энергией труда отступают на второй план проблемы, приходит понимание, что вместе нам по плечу решение любой самой сложной задачи, будь то импортозамещение, модернизация или инновационный рост", - сказал губернатор региона Валерий Шанцев.

"Конечно, в первую очередь, было приятно приветствовать наших тружеников - представителей трудовых коллективов, Нижегородская промышленность, наше сельское хозяйство показывают замечательные результаты. У Нижегородской области по промышленному производству одни из лучших показателей в России. Нам есть, чему радоваться!", - заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

"Первое мая – это праздник весны и труда, который люди встречают с прекрасным душевным настроением. Улицы городов преображаются после субботников, пробуждается природа, и лучи солнца дарят нам заряд позитива. Весна имеет особое значение, энергетический потенциал. Это время обновления, новых решений и надежд на лучшее. Каждому из нас нужно трудиться на своем рабочем месте с полной самоотдачей, чтобы внести вклад в развитие родного региона, города, поселка", - отметил председатель Законодательного собрания области Евгений Лебедев.

Как сообщает НРО партии Единая Россия, одним из тех, кто обращался к демонстрантам со сцены, был и секретарь нижегородского регионального отделения партии Александр Табачников.

"Первомай – это обращение к воспоминаниям детства. И сегодня праздник удался. Нижегородцы, которые сегодня вышли на демонстрацию, не отделяют себя от города, области, живут жизнью родной земли, ее трудностями и победами, представляя трудовые коллективы, которые работают, чтобы эта жизнь была лучше и радостнее", - отметил Александр Табачников.

По данным организаторов, на первомайском шествии в одной колонне прошли студенты нижегородских вузов, представители предприятий, национальных диаспор и общественно-политических партий.