Нижегородские синоптики прогнозируют сохранение теплой погоды в течение дня 2 мая

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Нижегородские синоптики прогнозируют сохранение теплой погоды 2 мая 2017 года. Об этом сообщает Нижегородский гидрометцентр.
Согласно информации, сегодня, 2 мая, на фоне повышенного атмосферного давления ожидается почти летняя погода. Днем максимальная температура воздуха будет +22-+25°, ночью +10-+12°.
При переменной облачности и южном ветре местами ожидается кратковременный дождь.
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