Нижегородские синоптики прогнозируют сохранение теплой погоды в течение дня 2 мая Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские синоптики прогнозируют сохранение теплой погоды 2 мая 2017 года. Об этом сообщает Нижегородский гидрометцентр.

Согласно информации, сегодня, 2 мая, на фоне повышенного атмосферного давления ожидается почти летняя погода. Днем максимальная температура воздуха будет +22-+25°, ночью +10-+12°.

При переменной облачности и южном ветре местами ожидается кратковременный дождь.