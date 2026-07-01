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Общество

Нижегородский МФЦ подключат к эксперименту по оказанию госуслуг за рубежом

01 июля 2026 11:32 Общество
Нижегородский МФЦ подключат к эксперименту по оказанию госуслуг за рубежом

Фото: Кира Мишина

МФЦ Нижегородской области станет оператором пилотного проекта по предоставлению государственных услуг гражданам России, находящимся за границей. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем Max-канале.

Эксперимент стартует 1 июля 2026 года и в будущем охватит 12 стран: Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Киргизию, Китай, Малайзию, ОАЭ, Сербию, Турцию и Узбекистан.

«Это означает, что россияне, находящиеся в перечисленных странах, смогут получить аналог услуг, предоставляемых российскими МФЦ», — отметил Егор Поляков.

По его словам, при помощи электронной подписи они смогут заверять юридически значимые документы, а через единый сервис «Госуслуги» станет возможным открытие счетов, оформление сим-карт и получение других услуг.

Егор Поляков объяснил, что экспериментальный правовой режим необходим, чтобы тестировать новые решения в законном поле. В его реализации участвуют Россотрудничество, Ростех, АО «Аналитический Центр», МИД и ТАСС.

Нижегородскому МФЦ отведена отдельная функция — прием заявлений на оформление СНИЛС от граждан РФ, находящихся за рубежом.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала участницей эксперимента по внедрению новой системы оценки услуг организаций социальной сферы — через порта «Госуслуги».

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Теги:
Госуслуги Егор Поляков МФЦ
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