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Общество

Затяжная магнитная буря накроет Нижнем Новгороде в начале июля

01 июля 2026 11:47 Общество
Затяжная магнитная буря накроет Нижнем Новгороде в начале июля

Мощная магнитная буря, которая затянется на несколько дней, ожидается в Нижегородской области в начале июля. Об этом сообщается в прогнозе сервиса my-calend.ru.

Возмущения геомагнитного поля могут сказаться на самочувствии людей уже вечером 2 июля. Магнитная буря мощностью три балла будет бушевать вплоть до вечера 6 числа.

Уже вечером 7 июля разыграется геомагнитный шторм, сила которого достигнет четырех баллов. На следующий день возмущения немного снизятся, однако возобновятся с прежней силой вечером 9 числа и затянутся на сутки. Последствия бури будут ощущаться также 11 июля.

Самой частой жалобой во время магнитных бурь становится головная боль. Также возможны резкие колебания артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, раздражительность, тревожность, рассеянность и быструю утомляемость.

Специалисты предупреждают, что особое внимание к своему состоянию стоит проявить людям с хроническими заболеваниями. В дни магнитных бурь возрастает риск обострения недугов, особенно у тех, кто страдает сердечно‑сосудистыми заболеваниями и нестабильным артериальным давлением. По данным медиков, до 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов фиксируется именно в периоды повышенной геомагнитной активности.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на июль в Нижегородской области.

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Теги:
Здоровье Космос Прогноз
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