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Опубликован список нижегородских АЗС, где можно залить бензин в канистры

01 июля 2026 12:56 Общество
Опубликован список нижегородских АЗС, где можно залить бензин в канистры

Накануне нижегородцы рассказали в соцсетях, что на ряде АЗС им отказываются продавать бензин в канистры. В результате у многих возникли сложности с заправкой газонокосилок, лодок и другой техники.

В областном министерстве энергетики заявили, что региональные власти не вводили ограничений на продажу моторного топлива.

Более того, правительство направило обращения в топливные компании с просьбой снять запреты и обеспечить отпуск бензина в тару, соответствующую требованиям ГОСТ, в пределах установленных лимитов.

На каких заправках можно налить топливо не только в бак выяснила редакция сайта pravda-nn.ru.

В Нижнем Новгороде топливо в канистры отпускают на АЗС Esco по адресам: ул. Станиславского, 1а; ул. Коминтерна, 29; пр. Гагарина, 236. В Кстове — на проспекте Капитана Рачкова, 36а.

Также залить бензин в тару можно на заправках «Татнефть» по адресам: Молодежный проспект, 29 В; Молодежный проспект, 29 В; деревня Опалиха, 5 А (М7, 430‑й км (918‑й км), слева).

В Дзержинске бензин в канистры отпускают на АЗС Esco на ул. Красноармейская, 15 В и в поселке Северный, 393 км трассы М‑7.

Кроме того, услуга доступна на АЗС ООО «СОЛИД процессинг» по адресам: пр‑т Чкалова, д. 60; ул. Терешковой, д. 56б; Заревская объездная дорога, д. 16, а также на «Татнефть» №675 на проспекте Ленина, 112.

В городе Бор продажа топлива в канистры возможна на заправках ООО «СОЛИД процессинг» в районе деревень Золотово и Софроново, а также на улице Красногорка.

В Богородске бензин в тару отпускают на АЗС Esco по адресу: ул. Механизаторов, 17.

В Арзамасе канистру можно заправить на АЗС «Татнефть» на ул. Ленина, 115 и ул. Победы, 2А.

В Сарове топливо в тару продают на заправках «Татнефть» по адресам: Варламовское шоссе, 5а; ул. Димитрова, 2.

В Павловском округе такая возможность есть на АЗС Esco в поселке Тумботино на ул. Лесная, 2 г.

В Сосновском округе — на АЗС Esco в р. п. Сосновское на ул. Нижегородская, 24.

В Городецком округе бензин в канистры можно приобрести на АЗС Esco в Городце на ул. Республиканская, 94.

В Лысковском округе — на заправке ООО «СОЛИД процессинг» в Лыскове на ул. Казанская, д. 1а.

В Перевозском округе отпуск топлива в тару доступен на АЗС «Татнефть» на трассе М‑12, 483‑й км. В Володарском округе — на «Татнефть» в селе Золино (М7, 354‑й км (991‑й км)).

В Лукояновском округе бензин в канистры продают на АЗС «Татнефть» по адресу: ул. Заводская, 4А.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут пожаловаться на продажу топлива вне стационарных АЗС, а также о других признаках нелегальной реализации нефтепродуктов.

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Теги:
Бензин Топливо и энергетика
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