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Общество

Сын Захара Прилепина завершает контракт в зоне СВО

01 июля 2026 13:11 Общество
Сын Захара Прилепина завершает контракт в зоне СВО

Фото: Максим Герасимов

Сын подполковника Росгвардии Захара Прилепина завершает контракт в Добровольческом корпусе в зоне специальной военной операции.

«У меня еще личная дата — завтра мой сын завершает контракт в Добровольческом корпусе. Контракты в Добровольческом корпусе конечные», — сообщил деятель на пресс-конференции ТАСС.

Напомним, 21-летний Игнат сначала отслужил в армии, а позже был алтарником в нижегородском монастыре. Во время службы на территории СВО он входил в группу подноса и занимался доставкой боеприпасов и продовольствия на передовую.

Также Прилепин рассказывал, что его сын проходит службу отдельно от него, но в составе Добровольческого корпуса — в подразделении «Родня», входящем в интербригаду «Пятнашка».

Сам подполковник Росгвардии вернулся из зоны СВО после полугодового контракта в составе добровольческого корпуса в конце мая. По его словам, в последнее время он занимался не боевыми, а штабными задачами. Свое решение вернуться писатель объяснил большим количеством накопившихся дел на «гражданке».

Ранее Захар Прилепин рассказал, что займется преподаванием в Санкт-Петербурге. По данным «Фонтанки», публицист станет проректором Горного института.

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Теги:
Захар Прилепин знаменитости СВО
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