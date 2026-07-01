Сын Захара Прилепина завершает контракт в зоне СВО

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Сын подполковника Росгвардии Захара Прилепина завершает контракт в Добровольческом корпусе в зоне специальной военной операции.
«У меня еще личная дата — завтра мой сын завершает контракт в Добровольческом корпусе. Контракты в Добровольческом корпусе конечные», — сообщил деятель на пресс-конференции ТАСС.
Напомним, 21-летний Игнат сначала отслужил в армии, а позже был алтарником в нижегородском монастыре. Во время службы на территории СВО он входил в группу подноса и занимался доставкой боеприпасов и продовольствия на передовую.
Также Прилепин рассказывал, что его сын проходит службу отдельно от него, но в составе Добровольческого корпуса — в подразделении «Родня», входящем в интербригаду «Пятнашка».
Сам подполковник Росгвардии вернулся из зоны СВО после полугодового контракта в составе добровольческого корпуса в конце мая. По его словам, в последнее время он занимался не боевыми, а штабными задачами. Свое решение вернуться писатель объяснил большим количеством накопившихся дел на «гражданке».
Ранее Захар Прилепин рассказал, что займется преподаванием в Санкт-Петербурге. По данным «Фонтанки», публицист станет проректором Горного института.
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