Реставратор рассказал об архитектурном разнообразии Нижегородской области Общество

Фото: Максим Герасимов

Практически весь спектр архитектурных направлений можно увидеть в Нижнем Новгороде и других городах региона. Об этом в интервью ИА «Время Н» рассказал доктор архитектуры, реставратор Александр Шумилкин.

По его словам, в области представлена даже древнерусская архитектура XVI—XVII веков, которая сегодня встречается нечасто.

Также сохранились постройки в стилях барокко, классицизма, эклектики, модерна и советского периода.

Шумилкин отметил, что нижегородские архитекторы и реставраторы работают практически со всеми основными материалами — деревом, камнем и кирпичом. По его словам, такое редко встретишь в других регионах.

«Например, в регионах Севера архитектура в основном деревянная, а в регионах Юга — каменная. А у нас есть и то, и другое — в этом плане мы, конечно, уникальны», — пояснил специалист.

По словам эксперта, главная задача реставраторов — сохранить архитектурные особенности, которыми богата нижегородская земля.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе с 2018 года отреставрировано более 870 объектов культурного наследия. Успешную работу области по восстановлению исторических зданий недавно отметил президент России Владимир Путин.