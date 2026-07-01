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Вандалы разрушают благоустроенный парк в Кстове

01 июля 2026 12:43 Общество
Вандалы разрушают благоустроенный парк в Кстове

Фото: страница Ивана Уланова во "ВКонтакте"

В Кстове в парке Котовского зафиксированы случаи вандализма. О случившемся сообщил глава района Иван Уланов на своей странице во «ВКонтакте».

Он напомнил, что парк в старой части города ранее был комплексно благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и инициативного бюджетирования «Вам решать!».

В нем появились новые пешеходные дорожки, современные детские и спортивные площадки, зоны для массовых мероприятий и отдыха, установлены опоры уличного освещения и перголы с подсветкой.

По словам Уланова, обновлённая территория ежедневно привлекает жителей разных районов Кстова — сюда приходят гулять и проводить время с семьями.

«И именно поэтому особенно обидно видеть то, что происходит сейчас. Местные жители уже не успевают за поломками: каждый день появляются новые разрушения», — написал он.

Неизвестные ломают качели, портят элементы сцены и скамейки, а также повредили освещение и декоративную подсветку. Как отметил глава района, зачастую к разрушениям причастны подростки.

Иван Уланов призвал родителей поговорить с детьми о недопустимости подобного поведения. За каждым объектом стоит труд многих людей и бюджетные средства, которые могли бы быть направлены на дальнейшее развитие города.

Глава района пообещал, что администрация приложит все усилия для восстановления повреждённых объектов. Обращение в отдел МВД России «Кстовский» уже подготовлено.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли детей, повредивших более 50 памятников на кладбище в Выксе.

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Теги:
Вандализм Кстово Парки
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