Снова ливни: нижегородцев предупредили о непогоде 1 июля Общество

Фото: Александр Воложанин

Резкое ухудшение погоды настигнет Нижегородскую область в ближайшие часы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

1 июля местами по области, а также в самом Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют локально сильные дожди и ливни. Непогода сохранится до конца дня.

Водителям личного транспорта рекомендуют снизить скорость и избегать резких торможений из-за ухудшения видимости, размягчения и размытия обочин и грунтовых дорог, а также скользкости проезжей части.

При необходимости следует звонить по каналу связи 112.

Ранее мы сообщали о том, что затяжная магнитная буря накроет Нижний Новгород в начале июля.