Снова ливни: нижегородцев предупредили о непогоде 1 июля

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Резкое ухудшение погоды настигнет Нижегородскую область в ближайшие часы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
1 июля местами по области, а также в самом Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют локально сильные дожди и ливни. Непогода сохранится до конца дня.
Водителям личного транспорта рекомендуют снизить скорость и избегать резких торможений из-за ухудшения видимости, размягчения и размытия обочин и грунтовых дорог, а также скользкости проезжей части.
При необходимости следует звонить по каналу связи 112.
Ранее мы сообщали о том, что затяжная магнитная буря накроет Нижний Новгород в начале июля.
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