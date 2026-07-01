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Общество

Нижегородская область получила субсидию на молодёжный центр в Княгинине

01 июля 2026 13:55 Общество
Нижегородская область получила субсидию на молодёжный центр в Княгинине

Фото: министерство молодежной политики

Подведены итоги президентской программы «Регион для молодых» и конкурса «Регион добрых дел», которые входят в национальный проект «Молодёжи и дети», запущенный по инициативе президента России Владимира Путина. Нижегородская область вновь вошла в число победителей, которые получили субсидии на проекты и программы, нацеленные на создание площадок для самореализации молодёжи, а также на развитие инфраструктуры для добровольцев.

«Эти программы — ежегодный системный вклад в будущее молодёжи. Благодаря победе в конкурсах мы не просто получаем финансирование, мы получаем возможность ежегодно открывать новые точки притяжения для молодежи. Так, в прошлом году был открыт молодёжный центр „Круг“ в Богородске. Важно, что сегодня молодёжь объединяется не только в Нижнем Новгороде, но и в самых разных уголках региона. Это большая, серьезная поддержка для всех активных ребят, которые хотят развиваться, помогать другим и строить свое будущее здесь, на малой родине. Мы видим, как меняется инфраструктура и как эти ежегодные вложения превращаются в реальные возможности для тысяч молодых людей», — рассказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Ключевая задача программы «Регион для молодых» — качественные преобразования в сфере молодёжной политики регионов России. Нижегородская область в рамках программы получила субсидию в размере 148 041, 70 тыс. рублей. Эта сумма будет направлена на открытие современного молодёжного центра «Мост» в Княгинине. Помимо этого, продолжится обучение специалистов в муниципалитетах региона на межведомственном уровне, а также работа с ключевыми целевыми аудиториями. Это позволит комплексно развивать молодёжь — от туризма и предпринимательства до регионального семейного фестиваля и флагманских смен в детских лагерях.

Государственная поддержка в рамках Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» направляется на развитие инфраструктуры для добровольцев, приобретение оборудования, обучение координаторов, проведение региональных форумов и акций. Нижегородская область получила 5 486,10 тыс. рублей.

«Эти вложения позволят нам улучшить техническое оснащение десяти Добро. Центров области и вывести их проекты и мероприятия на новый уровень. Наша задача — поддержать активных молодых ребят, стремящихся сделать добро нормой жизни», — отметила руководитель Волонтерского центра Нижегородской области Дарья Кованова.

В рамках субсидии будет развиваться добровольчество в регионе и открываться новые Добро. Центры в Ветлуге, Дзержинске, Богородске, Арзамасе и Нижнем Новгороде, а также проводиться профильные мероприятия, конкурсы и обучения для волонтёров.

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Теги:
Конкурсы Молодежь Нацпроект
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