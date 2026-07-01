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Общество

Подрядчика снова ищут для расширения Ново-Стригинского кладбища

01 июля 2026 12:27 Общество
Подрядчика снова ищут для расширения Ново-Стригинского кладбища

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде вновь ищут подрядчика для расширения Ново-Стригинского кладбища. Соответствующая заявка размещена на портале государственных закупок.

Заказчиком также выступает МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода». Начальная стоимость контракта осталась прежней — 347 593 410 рублей.

Напомним, ранее подрядчика удалось определить лишь со второй попытки: на первый аукцион не поступило ни одной заявки, на второй была подана только одна.

В середине мая конкурс признали состоявшимся и планировали заключить контракт с победителем, однако название компании на сайте не публиковалось. Но, как следует из информации сайта госзкупок, подрядчик уклонился от заключения контракта. Его включили в реестр недобросовестных поставщиков.

В связи с этим объявлен новый конкурс. Заявки принимаются до 16 июля, а итоги планируется подвести 20 июля.

Проект предполагает расширение кладбища почти на 19,3 гектара. Новый участок примыкает к южной, юго-западной и юго-восточной сторонам существующей территории. Здесь намерены обустроить 20 644 места для захоронений.

Подрядчик должен будет провести общестроительные работы, устроить проезды, тротуары, сделать системы наружного освещения, водоотведения, водоснабжения, вентиляции и пожарной сигнализации и другие.

Завершить все работы необходимо до 20 декабря 2030 года в соответствии с графиком. Финансирование предусмотрено из бюджета Нижнего Новгорода на 2026−2030 годы.

Ранее сообщалось, что в Кстовском районе закрыли восемь муниципальных кладбищ для свободных захоронений.

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Теги:
Госзакупки Кладбище Похороны
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