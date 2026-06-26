68 жителей аварийных домов в Шахунье получили ключи от новых квартир

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В муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области 68 жителей, ранее проживавших в аварийных домах, получили квартиры в новостройке.
Улучшить их жилищные условия удалось благодаря реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Программа действует в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Для переселенцев приобрели 37 квартир в новом пятиэтажном доме на улице Комсомольской. Именно туда в ближайшее время переедут новоселы.
Глава местного самоуправления Антон Пугачёв сообщил, что дом полностью подготовлен для комфортного проживания. Здание подключено к центральному отоплению, обеспечено электроснабжением, системами холодного и горячего водоснабжения. Территория рядом с домом благоустроена, для детей оборудована игровая площадка.
Благодаря строительству дома удалось расселить более 1300 квадратных метров аварийного жилья.
«Наши специалисты ведут постоянный контроль сроков и качества строительства, а также сопутствующих мероприятий, чтобы расселение велось с соблюдением всех требований и стандартов. Продолжаем решать задачу по обеспечению жителей региона комфортными и безопасным жильем», — отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижнем Новгороде по механизму КРТ планируется расселить пять аварийных домов.
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