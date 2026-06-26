68 жителей аварийных домов в Шахунье получили ключи от новых квартир Общество

Фото: правительство Нижегородской области

В муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области 68 жителей, ранее проживавших в аварийных домах, получили квартиры в новостройке.

Улучшить их жилищные условия удалось благодаря реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Программа действует в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Для переселенцев приобрели 37 квартир в новом пятиэтажном доме на улице Комсомольской. Именно туда в ближайшее время переедут новоселы.

Глава местного самоуправления Антон Пугачёв сообщил, что дом полностью подготовлен для комфортного проживания. Здание подключено к центральному отоплению, обеспечено электроснабжением, системами холодного и горячего водоснабжения. Территория рядом с домом благоустроена, для детей оборудована игровая площадка.

Благодаря строительству дома удалось расселить более 1300 квадратных метров аварийного жилья.

«Наши специалисты ведут постоянный контроль сроков и качества строительства, а также сопутствующих мероприятий, чтобы расселение велось с соблюдением всех требований и стандартов. Продолжаем решать задачу по обеспечению жителей региона комфортными и безопасным жильем», — отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижнем Новгороде по механизму КРТ планируется расселить пять аварийных домов.