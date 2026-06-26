34 нижегородских агрария отмечены ведомственными и региональными наградами Общество

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

34 нижегородских агрария отмечены ведомственными и региональными наградами на агропромышленной выставке «День поля — 2026».

Мероприятие прошло 26 июня на площадке опытного поля Нижегородского научно-исследовательского института сельского хозяйства в поселке Селекционной станции Кстовского района Нижнего Новгорода. Выставка объединила более 140 предприятий АПК, ее посетило более 2 тысяч гостей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе по производству картофеля, третье место — по льноволокну, четвертое — по производству яйца. За первые пять месяцев 2026 года производство мяса в области выросло на 11%, а яиц — на 10%.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, наши аграрии в полной мере обеспечивают продовольственную безопасность Нижегородской области. Мы гордимся достижениями хозяйств региона и понимаем, что за каждым из них стоит не только техника и технологии, но прежде всего люди, их профессионализм, ответственность и искренняя любовь к родной земле», — сказал Егор Поляков.

В торжественной церемонии награждения приняли участие заместители председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева и Дмитрий Старостин, исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания региона, член фракции «Единая Россия» Денис Бакиев, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Денисов и председатель регионального комитета ветеринарии Михаил Курюмов.

«Главная ценность нашего агропромышленного комплекса — это люди. Они — опора отрасли и залог ее устойчивого развития. На земле работают только те, кто по-настоящему ее любит. Это люди особой закалки, которые справляются с любыми вызовами. Их труд — не просто работа, это призвание и искренняя преданность делу. И наша задача — создавать все условия, чтобы их труд был достойно оценен, чтобы молодежь видела в сельском хозяйстве не испытание, а достойное, уважаемое и перспективное дело», — подчеркнул Николай Денисов.

«День поля» в Нижегородской области — это не просто выставка техники и достижений. Это отличная возможность для всех, кто работает на земле, встретиться лицом к лицу: фермерам пообщаться с производителями оборудования, а аграриям из разных хозяйств — поделиться опытом и найти новые идеи для развития. Такие встречи напрямую помогают решать главную задачу — обеспечивать страну качественными продуктами питания и укреплять наше сельское хозяйство. Всё это — часть большой работы по обеспечению продовольственной безопасности страны", — отметил Денис Бакиев.

За заслуги в агропромышленном комплексе, активную общественную работу и многолетний добросовестный труд звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоили исполнительному директору АО «Буревестник» Алексею Дикопольцеву (Богородский округ).

Трех работников наградили почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:

— директора ТНВ «Михеев и компания» Евгения Михеева (Бутурлинский округ);

— водителя ООО «Искра-М» Петра Харитонова (Воротынский округ);

— оператора машинного доения СПК Ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Куйбышева Ольгу Щербинину (Городецкий округ).

Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ объявили начальнику учреждения, главному ветеринарному врачу ГБУ НО «Государственное ветеринарное управления муниципального округа город Шахунья» Татьяне Бахтиной.

11 работникам отрасли вручили почетные дипломы губернатора Нижегородской области:

— директору ГБУ НО «Агротеххимцентр» Павлу Болобонину;

— директору ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» Ольге Дворниковой;

— механизатору ООО «Племзавод «Пушкинское» Александру Захарову (Большеболдинский округ);

— руководителю службы коневодства ООО «Горизонт» Ольге Зиновьевой (Перевозский округ);

— зоотехнику по основному стаду ООО «Бармино» Ларисе Калачевой (Лысковский округ);

— главному ветеринарному врачу, начальнику цеха животноводства АО «Березниковское» Екатерине Каразановой (Дальнеконстантиновский округ);

— главному ветеринарному врачу ООО «Бутурлинское зерно» Александру Мешкову (Бутурлинский округ);

— главному агроному колхоза СПК им. С.М. Кирова Анастасии Муравьевой (Богородский округ);

— механизатору ЗАО «Комаровское» Александру Пятенкову (Павловский округ);

— генеральному директору ООО «Управляющая компания «Русское поле» Антону Романову;

— механизатору СПК им. Буденного Сергею Чкалину (Спасский округ).

Трем работникам АПК вручили благодарственные письма правительства Нижегородской области:

— заместителю директора по научной работе, ведущему научному сотруднику Нижегородского научно-исследовательского института сельского хозяйства подразделения ФГБУ ВО «Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева» Алексею Ивенину;

— ведущему научному сотруднику института Наталье Кодочиловой;

— ветерану труда, бывшему заместителю директора по научной работе Галине Комаровой.

Восьми работникам отрасли объявили благодарность председателя Законодательного собрания Нижегородской области:

— главному агроному АО «Земля Сергачская» Сергею Вильдякскину;

— главному агроному ООО «им. Горького» Александру Волгину (Уренский округ);

— главному зоотехнику АО «Мир» Ященко А.В. и компания" Александре Волковой (Городецкий округ);

— ветеринарному фельдшеру ООО «Агрофирма Искра» Екатерине Голицыной (Богородский округ);

— директору ООО «Чернышихинский мясокомбинат» Любови Кашиной;

— начальнику отдела по племенной работе ООО «Нижегородское» Анастасии Клиповой (городской округ город Нижний Новгород);

— старшему зоотехнику селекционеру АО «Агроплемкомбинат МИР» Юлии Медведевой (Ковернинский округ);

— механизатору СПК «Березники» Алексею Плисунову (Гагинский округ).

За значительный вклад в развитие фермерского хозяйства в сфере животноводства почетной грамотой министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области наградили:

— председателя ССППК «Южный» Олега Бусыгина (Тоншаевский округ);

— главу КФХ Александра Прохорова (Воротынский округ).

Четырем работникам АПК за высокий профессионализм, значительный личный вклад в решение задач, поставленных перед государственной ветеринарной службой Нижегородской области, Высшей ведомственной наградой комитета ветеринарии Нижегородской области нагрудным знаком «Ветеринарный крест» наградили:

— председателя СПК «Нижегородец» Сергея Втюрина;

— государственного инспектора отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия Сергея Галанкина;

— генерального директора ООО «Исток» Владимира Гусева;

— директора ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» Татьяну Ельчанинову;

— директора департамента сельского хозяйства администрации Арзамаса Ивана Щетинина.

Выставка «День поля» способствует реализации мероприятий национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в 2025 году по решению президента России Владимира Путина. Основная цель нацпроекта — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке.