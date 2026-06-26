Выездные регистрации брака проводить в летнем дворике Дома Сироткина Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде открылась новая площадка для выездной регистрации брака — летний дворик Дома Сироткина. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Первая церемония на новой локации состоялась 25 июня. Здесь зарегистрировали брак Дмитрий Рукавишников и Любовь Крестьянинова. Молодожёнов поздравила руководитель регионального управления ЗАГС Ольга Краснова. По ее словам, ведомство стремится предоставить нижегородцам широкий выбор площадок для проведения торжественных церемоний, отвечающих самым разным предпочтениям.

«Открытие летнего дворика Дома Сироткина — это ответ на растущий спрос на проведение выездных регистраций на открытых площадках в летний сезон. Уверены, что сквер станет одним из лучших и самых популярных вариантов для создания семьи», — отметила Ольга Краснова.

Новая площадка расположена в историческом центре города. Пространство под открытым небом объединяет архитектурный ансамбль и цветущий сад, создавая особую атмосферу для проведения свадебных церемоний.

Регистрация брака в летнем дворике будет доступна в тёплый сезон — с мая по сентябрь. Подать заявление можно через портал Госуслуг или лично в Нижегородском и Заречном домах бракосочетания.

Отметим, что в апреле прошла первая выездная церемония бракосочетания в Доме архитектора. Также для регистрации доступны и другие площадки: колесо обозрения «НиНо», парк «Швейцария», колокольня кремлёвского Спасо-Преображенского кафедрального собора, усадьба Сироткиных, зал Шаляпина Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина и другие.

В ведомстве напомнили, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025−2030 годы Пятилетием семьи в регионе. Работа по стабилизации демографической ситуации ведётся в рамках национального проекта «Семья».

Ранее сообщалось, что более 600 пар выбрали 26 июня для свадьбы в Нижегородской области.