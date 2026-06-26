Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2026 19:15
Первый межмуниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» открылся в Кстове
26 июня 2026 18:59
Выездные регистрации брака проводить в летнем дворике Дома Сироткина
26 июня 2026 18:54
34 нижегородских агрария отмечены ведомственными и региональными наградами
26 июня 2026 18:17
Карту жителя Нижегородской области можно использовать как ключ от домофона
26 июня 2026 17:42
Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 26 июня
26 июня 2026 17:07
Нижегородский омбудсмен помогла восстановить ВНЖ пенсионерке из Латвии
26 июня 2026 16:10
Два случая клещевого вирусного энцефалита выявили у нижегородцев
26 июня 2026 15:17
Маршруты двух нижегородских автобусов и одного электробуса изменят с июля
26 июня 2026 15:00
Улицу Энгельса в Нижнем Новгороде перекрыли до середины июля
26 июня 2026 14:50
Стало известно, что смотрит, читает и слушает нижегородская молодежь
Общество

Выездные регистрации брака проводить в летнем дворике Дома Сироткина

26 июня 2026 18:59 Общество
Выездные регистрации брака проводить в летнем дворике Дома Сироткина

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде открылась новая площадка для выездной регистрации брака — летний дворик Дома Сироткина. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Первая церемония на новой локации состоялась 25 июня. Здесь зарегистрировали брак Дмитрий Рукавишников и Любовь Крестьянинова. Молодожёнов поздравила руководитель регионального управления ЗАГС Ольга Краснова. По ее словам, ведомство стремится предоставить нижегородцам широкий выбор площадок для проведения торжественных церемоний, отвечающих самым разным предпочтениям.

«Открытие летнего дворика Дома Сироткина — это ответ на растущий спрос на проведение выездных регистраций на открытых площадках в летний сезон. Уверены, что сквер станет одним из лучших и самых популярных вариантов для создания семьи», — отметила Ольга Краснова.

Новая площадка расположена в историческом центре города. Пространство под открытым небом объединяет архитектурный ансамбль и цветущий сад, создавая особую атмосферу для проведения свадебных церемоний.

Регистрация брака в летнем дворике будет доступна в тёплый сезон — с мая по сентябрь. Подать заявление можно через портал Госуслуг или лично в Нижегородском и Заречном домах бракосочетания.

Отметим, что в апреле прошла первая выездная церемония бракосочетания в Доме архитектора. Также для регистрации доступны и другие площадки: колесо обозрения «НиНо», парк «Швейцария», колокольня кремлёвского Спасо-Преображенского кафедрального собора, усадьба Сироткиных, зал Шаляпина Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина и другие.

В ведомстве напомнили, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025−2030 годы Пятилетием семьи в регионе. Работа по стабилизации демографической ситуации ведётся в рамках национального проекта «Семья».

Ранее сообщалось, что более 600 пар выбрали 26 июня для свадьбы в Нижегородской области.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС свадьба Семья
Поделиться:
Новости по теме
04 июня 2026 18:16
Эксклюзив
Маттеа, Вадаръ и Леонилла родились в Нижегородской области
27 февраля 2026 09:43
Первую свадьбу на льду Дворца спорта "Нагорный" сыграли в Нижнем Новгороде
14 января 2026 09:44
89-летняя нижегородка вышла замуж
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных