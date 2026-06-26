Нижегородский омбудсмен помогла восстановить ВНЖ пенсионерке из Латвии Общество

В Нижегородской области 74-летней гражданке Латвии помогли сохранить право жить в России рядом с семьёй. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына на своей странице во «ВКонтакте».

Женщина переехала в регион в 2023 году к мужу и дочерям и получила вид на жительство. Позже Псковская таможня начислила ей более 400 тысяч рублей сбора за ввоз автомобиля 2007 года выпуска, который к тому моменту уже был продан за 70 тысяч рублей. При этом уведомления о задолженности она не получала.

«По соглашению между Латвией и Россией переселенцы могут ввезти одну машину беспошлинно, но в посольстве не разъяснили, что номер авто нужно вписать в удостоверение переселенца», — отметила Кислицына.

Однако в посольстве заявительнице не разъяснили, что номер машины необходимо указать в удостоверении переселенца. Из‑за этой ошибки таможня отказалась пропустить её, а МВД аннулировало вид на жительство.

После того как женщина узнала о долге, она оплатила начисленную сумму. Тем не менее решение об аннулировании ВНЖ осталось в силе.

Аппарат уполномоченного подготовил правовую позицию и поддержал иск в суде. Районный суд отменил аннулирование вида на жительство, а областной суд оставил это решение без изменений.

В результате пенсионерка смогла остаться в Нижегородской области рядом с семьёй.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижегородскую область уже переехали 14 иностранцев.