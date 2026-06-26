Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2026 19:15
Первый межмуниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» открылся в Кстове
26 июня 2026 18:59
Выездные регистрации брака проводить в летнем дворике Дома Сироткина
26 июня 2026 18:54
34 нижегородских агрария отмечены ведомственными и региональными наградами
26 июня 2026 18:17
Карту жителя Нижегородской области можно использовать как ключ от домофона
26 июня 2026 17:42
Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 26 июня
26 июня 2026 17:07
Нижегородский омбудсмен помогла восстановить ВНЖ пенсионерке из Латвии
26 июня 2026 16:10
Два случая клещевого вирусного энцефалита выявили у нижегородцев
26 июня 2026 15:17
Маршруты двух нижегородских автобусов и одного электробуса изменят с июля
26 июня 2026 15:00
Улицу Энгельса в Нижнем Новгороде перекрыли до середины июля
26 июня 2026 14:50
Стало известно, что смотрит, читает и слушает нижегородская молодежь
Общество

Первый межмуниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» открылся в Кстове

26 июня 2026 19:15 Общество
Первый межмуниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» открылся в Кстове

Фото: Павел Скворцов

В Кстове начал работу первый межмуниципальный отдел нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества». В церемонии запуска принял участие первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По его словам, создание подразделения в Кстове стало отправной точкой для формирования сети таких офисов в регионе. В дальнейшем аналогичные отделы планируется открыть в Арзамасе, Дзержинске, Выксе, Городце и Урене.

Андрей Гнеушев подчеркнул, что теперь ветераны СВО и их семьи смогут получать комплексную помощь без необходимости обращаться в областной центр. Он отметил, что кстовский офис будет обслуживать девять соседних муниципалитетов, для жителей которых такой формат станет более удобным.

«Наша приоритетная задача — помочь всем, кто возвращается к мирной жизни, окружить заботой близких участников СВО. Благодаря поэтапному открытию межмуниципальных офисов мы сможем охватить мерами поддержки большее количество людей. Мы всеми силами приближаем Победу на линии боевого соприкосновения и должны быть готовыми достойно встретить наших бойцов дома, чтобы каждый был окружен вниманием и заботой, получил вовремя всю необходимую помощь», — сказал Андрей Гнеушев.

Отдел разместился на базе кадрового центра «Работа России». Его открытие стало результатом взаимодействия регионального филиала фонда и министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области. Новое пространство создано для того, чтобы сделать государственные меры поддержки более доступными и понятными для участников СВО и их близких.

Руководитель нижегородского филиала фонда Екатерина Генералова отметила, что запуск подразделения в Кстове соответствует стратегии по обеспечению присутствия фонда в муниципалитетах области. По ее словам, важно, чтобы ветераны и их семьи могли получать квалифицированную и оперативную помощь рядом с домом. Она добавила, что социальные координаторы станут для обратившихся надежными помощниками и наставниками.

В отделе организован личный прием граждан. Специалисты помогают с оформлением документов, назначением положенных мер социальной поддержки и обеспечивают комплексное сопровождение при решении различных вопросов.

Кроме того, в помещении оборудованы зона для сдачи ДНК, а также кабинеты психолога и юриста. Созданы условия для индивидуальных консультаций по разным направлениям — от психологической помощи до карьерных консультаций.

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин подчеркнул, что открытие подразделения позволяет выстроить бесшовную систему сопровождения участников специальной военной операции и их семей. Он отметил, что чем доступнее будут услуги фонда в шаговой близости от дома, тем быстрее люди смогут получить необходимую юридическую, психологическую и социальную поддержку.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Гнеушев Кстово Фонд "Защитники Отечества"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных