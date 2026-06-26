Первый межмуниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» открылся в Кстове Общество

Фото: Павел Скворцов

В Кстове начал работу первый межмуниципальный отдел нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества». В церемонии запуска принял участие первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По его словам, создание подразделения в Кстове стало отправной точкой для формирования сети таких офисов в регионе. В дальнейшем аналогичные отделы планируется открыть в Арзамасе, Дзержинске, Выксе, Городце и Урене.

Андрей Гнеушев подчеркнул, что теперь ветераны СВО и их семьи смогут получать комплексную помощь без необходимости обращаться в областной центр. Он отметил, что кстовский офис будет обслуживать девять соседних муниципалитетов, для жителей которых такой формат станет более удобным.

«Наша приоритетная задача — помочь всем, кто возвращается к мирной жизни, окружить заботой близких участников СВО. Благодаря поэтапному открытию межмуниципальных офисов мы сможем охватить мерами поддержки большее количество людей. Мы всеми силами приближаем Победу на линии боевого соприкосновения и должны быть готовыми достойно встретить наших бойцов дома, чтобы каждый был окружен вниманием и заботой, получил вовремя всю необходимую помощь», — сказал Андрей Гнеушев.

Отдел разместился на базе кадрового центра «Работа России». Его открытие стало результатом взаимодействия регионального филиала фонда и министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области. Новое пространство создано для того, чтобы сделать государственные меры поддержки более доступными и понятными для участников СВО и их близких.

Руководитель нижегородского филиала фонда Екатерина Генералова отметила, что запуск подразделения в Кстове соответствует стратегии по обеспечению присутствия фонда в муниципалитетах области. По ее словам, важно, чтобы ветераны и их семьи могли получать квалифицированную и оперативную помощь рядом с домом. Она добавила, что социальные координаторы станут для обратившихся надежными помощниками и наставниками.

В отделе организован личный прием граждан. Специалисты помогают с оформлением документов, назначением положенных мер социальной поддержки и обеспечивают комплексное сопровождение при решении различных вопросов.

Кроме того, в помещении оборудованы зона для сдачи ДНК, а также кабинеты психолога и юриста. Созданы условия для индивидуальных консультаций по разным направлениям — от психологической помощи до карьерных консультаций.

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин подчеркнул, что открытие подразделения позволяет выстроить бесшовную систему сопровождения участников специальной военной операции и их семей. Он отметил, что чем доступнее будут услуги фонда в шаговой близости от дома, тем быстрее люди смогут получить необходимую юридическую, психологическую и социальную поддержку.