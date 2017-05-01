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Происшествия

Нижегородские полицейские разыскивают похитившую у пенсионерки 100 тысяч рублей мошенницу

02 мая 2017 10:45  [25] Происшествия

Нижегородские полицейские разыскивают похитившую у пенсионерки 100 тысяч рублей мошенницу. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Жертвой мошеннических действий стала 83-летняя жительница Канавинского района Нижнего Новгорода, у которой злоумышленница похитила денежные средства в сумме 100 тысяч рублей.

Согласно информации, нижегородка обратилась в полицию 27 апреля 2017 года. Она пояснила, что несколькими днями ранее к ней на улице подошла неизвестная женщина и предложила помочь донести тяжелые сумки. Пенсионерка согласилась на предложение. В ходе беседы незнакомка убедила пожилую женщину, что ее ожидает тяжелая болезнь, и предложила способ решения данной проблемы. Пенсионерка пригласила злоумышленницу в квартиру, где она стала рассказывать о "молитвах", необходимых для улучшения здоровья. Спустя некоторое время после ухода неизвестной нижегородка обнаружила пропажу крупной суммы денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемой.

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