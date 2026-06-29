Двое взрослых и ребенок утонули в нижегородских водоемах за неделю Происшествия

Фото: Кира Мишина

Три несчастных случая произошли на водоемах Нижегородской области за неделю.

По данным регионального МЧС, погибли три человека, среди них один ребенок.

В ведомстве вновь призвали жителей строго соблюдать правила безопасности. Во время отдыха у воды не следует заходить в незнакомых местах, а при нахождении в лодке необходимо надевать спасательный жилет. Детей нельзя оставлять без присмотра.

Также важно обращать внимание на установленные на водоемах предупреждающие знаки.

Ранее Роспотребнадзор разрешил купание на 13 водоемах в Нижегородской области.