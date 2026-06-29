Двое взрослых и ребенок утонули в нижегородских водоемах за неделю

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Три несчастных случая произошли на водоемах Нижегородской области за неделю.
По данным регионального МЧС, погибли три человека, среди них один ребенок.
В ведомстве вновь призвали жителей строго соблюдать правила безопасности. Во время отдыха у воды не следует заходить в незнакомых местах, а при нахождении в лодке необходимо надевать спасательный жилет. Детей нельзя оставлять без присмотра.
Также важно обращать внимание на установленные на водоемах предупреждающие знаки.
Ранее Роспотребнадзор разрешил купание на 13 водоемах в Нижегородской области.
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