Мощный пожар произошел в частном доме в Нижнем Новгороде

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Строящийся частный дом загорелся в деревне Кусаковка в Нижнем Новгороде вечером 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Огонь охватил площадь 144 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. В устранении возгорания принимают участие четырех боевых расчета.
Открытое горение уже удалось потушить, сейчас специалисты чрезвычайной службы проводят работы по ликвидации последствий пожара. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мэр Юрий Шалабаев рассказал, какую помощь получают нижегородцы, чьи дома сгорели в Ленинском районе 27 июня.
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