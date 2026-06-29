Работник нижегородской птицефабрики ранил себя ножом на рабочем месте Происшествия

Сотрудник АО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» получил тяжелую травму на рабочем месте в Володарске утром 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел примерно в 09:40. При обвалке тушки птицы с помощью ножа работник колбасного цеха нанес себе проникающее ранение живота.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи обнаружили у мужчины колото-резанную рану передней брюшной стенки, которая привела к внутреннему кровотечению. Отмечается, что подобные увечья относятся к категории тяжелых.

Государственная инспекция труда проводит расследование.

Ранее мы сообщали о том, что контролер нижегородского мясокомбината внезапно умер на рабочем месте.