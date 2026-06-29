Мужчина умер после возгорания одежды в Нижнем Новгороде

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28 июня на улице Лебедева в Приокском районе загорелась одежда на мужчине. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным ведомства, прибывшие на место пожарные обнаружили пострадавшего с тяжелыми ожогами тела. К моменту их приезда огонь уже был потушен очевидцами.
Мужчину доставили в ожоговый центр, однако спасти его не удалось — он скончался.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что пожар в бане унес жизнь 75-летнего мужчины в поселке Тумботино.
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